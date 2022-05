Calciomercato, può lasciare il Napoli: lo vuole Ancelotti al Real Madrid! (Di sabato 21 maggio 2022) La situazione portieri in casa Napoli è più viva che mai e con il Calciomercato alle porte bisogna iniziare a fare i conti. Oggi si parla soprattutto di Ospina e secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, le parti sarebbero molto distanti e il Napoli rischia di perdere a zero il portiere colombiano. David Ospina Napoli Alla finestra c’è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha già allenato Ospina a Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis vorrebbe abbassare l’ingaggio, ma le richieste delle parti sono troppo diverse. Il club e l’entourage del giocatore si rivedranno, ma è molto difficile che si trovi un accordo. Molto più probabile è la partenza di Ospina e magari proprio verso la Liga, dove ritroverebbe Ancelotti. Asia Di Palma Leggi su rompipallone (Di sabato 21 maggio 2022) La situazione portieri in casaè più viva che mai e con ilalle porte bisogna iniziare a fare i conti. Oggi si parla soprattutto di Ospina e secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, le parti sarebbero molto distanti e ilrischia di perdere a zero il portiere colombiano. David OspinaAlla finestra c’è ilMadrid di Carlo, che ha già allenato Ospina a. Il club di Aurelio De Laurentiis vorrebbe abbassare l’ingaggio, ma le richieste delle parti sono troppo diverse. Il club e l’entourage del giocatore si rivedranno, ma è molto difficile che si trovi un accordo. Molto più probabile è la partenza di Ospina e magari proprio verso la Liga, dove ritroverebbe. Asia Di Palma

