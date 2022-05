Calciomercato Juventus | Pogba è pronto al ritorno | le cifre!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 21 maggio 2022) A Torino è tuttoper ilalladi Paul. Il centrocampista francese si prepara per la sua seconda vita in bianconero. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, dopo settimane di trattative, è stato raggiunto l’accordo tra le parti: persul tavolo un triennale da 7,5 milioni di euro a stagione, che con i bonus arriverebbe a 10. PaulManchester UnitedIl centrocampista francese arriverebbe a parametro zero, con contratto in scadenza a giugno. A Torino ritroverebbe alcuni suoi ex compagni e soprattutto Massimiliano Allegri., dopo sei stagioni in Premier League, sta per tornare in Serie A: dove per quattro stagioni aveva deliziato i tifosi bianconeri con le ...