Calciomercato | Associated Press | Mbappé ha firmato | rimarrà al Psg

(Di sabato 21 maggio 2022) Kylianhaun nuovo contratto triennale con il Paris Saint-Germain. Lo riferisce l', che avrebbe ricevuto l'indiscrezione da una persona a conoscenza dell'accordo. L'attaccante francese, dopo aver rifiutato la proposta del Real Madrid,dunque al Psg., vincitore del Mondiale con la Francia, era in scadenza con il club parigino a giugno, quando sarebbe stato disponibile a parametro zero. SportFace.

Commenta per primo Da Los Angeles - in occasione di un evento del Milken Institute - il presidente della Fifa Gianni Infantino è stato interpellato daPress sulla nota vicenda delle precarie condizioni di sicurezza e salute garantite agli operai utilizzati in Qatar per la realizzazione degli stadi del prossimo Mondiale. Fornendo una ...I feriti sono almeno 13, di cui almeno 5 sarebbero colpiti da proiettili, secondo quanto riportato dall'agenziaPress . Ci sarebbe un sospettato, ancora in fuga, che indossava una maschera ... Infantino e la risposta choc sugli operai morti in Qatar: 'Quando dai lavoro a qualcuno, gli offri dignità ed orgoglio' Kylian Mbappé ha firmato un nuovo contratto triennale con il Paris Saint-Germain. Lo riferisce l’Associated Press, che avrebbe ricevuto l’indiscrezione da una persona a conoscenza dell’accordo.