Calabria | 164 mila euro di soldi pubblici per l’acquisto di «gadget» | il governatore rimuove la dirigente

(Di sabato 21 maggio 2022) Un decreto che stanzia 164.122,94perdi «»: una spesa ritenuta «eccessiva e inutile», che causerà la rimozione di unadella Regionedal suo incarico. Lo annuncia su Facebook il presidente della RegioneRoberto Occhiuto: «Mi hanno mandato questo decreto perdiper 164.122,94. Non ne sapevo nulla perché le determine dei dirigenti non passano dalla presidenza», ha scritto nel post dove allega una foto del provvedimento in questione marchiato da una ‘X’ rossa, a volerne cancellare simbolicamente il contenuto. «Entro lunedì sarà revocato, perché non condivido importo e procedure. Inoltre ladi quel settore sarà rimossa», promette Occhiuto, ...

