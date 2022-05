Buon compleanno Urbano Cairo | Emilio Carelli | Paola Saluzzi…

(Di sabato 21 maggio 2022) …Ugo Bertone, Carmen Villani, Carlo Pegorer, Simonetta Martone, Mr T, Erica d’Adda, Monica Faenzi, Andrea de Marco, Giovanni Paglia, Marco Boni, Lisa Demetz, Joao Pedro Pereira Silva, Marco Carta, Michele Fedrizzi… Oggi 21 maggio compiono gli anni: Ugo Bertone, giornalista; Luciano Gatto, fumettista; Rolando Picchioni, politico; Maria Grazia Ciani, grecista, traduttrice, accademica; Luciano Giorgi, avvocato, politico; Vittorio Mazzoni della Stella, politico; Vittorio Morace, armatore, dirigente sportivo; Carlo Andreotti, politico, giornalista; Giovanni de Nava, attore; Carmen Villani, cantante, attrice, showgirl; Ottavio Crepaldi, ex ciclista; Carlo Bertocci, pittore; Franco Catto, ex calciatore; Gianluigi Roveta, ex calciatore; Giorgio Zagnoni, musicista, flautista; Federico Ormezzano, pilota rally; Stefano Anzi, ex sciatore; Walter Ganapini, ambientalista; Valeria Mongardini, ...

Advertising

juventusfc : Buon compleanno, @Pirlo_official ?? - sscnapoli : ?? Buon compleanno, Piotr! ?? ?? #ForzaNapoliSempre - Azzurri : ?? Buon compleanno al Campione del Mondo 2006 ?? Andrea #Pirlo che festeggia 4??3?? anni ?? 116 presenze e 3 gol in… - Cosi49Cosimo : RT @pierpi13: 'Oggi Gianni Minà, gigante del giornalismo e uno dei pochi intellettuali degni di questo nome, compie 84 anni. Auguri di Buon… - ashaponpon : RT @Auroisa_yah: ????Buon Compleanno, Nara!???? #JJBA #naranciaghirga #ventoaureo -

Il Capoluogo

... tra gli altri, Al Bano, proprio nel giorno del suo 79esimo. Vista la particolare ... Vi auguroweekend!', il tutto con 'Nostalgia Canaglia' in sottofondo.tutto', ha scritto Sara Carbonero su Instagram nel giorno del secondodel portiere da separati. Casillas ha risposto con l'emoticon con gli occhi a cuoricino per ringraziare l'ex ... Alex è maggiorenne, buon compleanno! Iker Casillas spegne oggi 41 candeline. L’ex portiere spagnolo ha ricevuto tantissimi messaggi di auguri, ma tra quelli più belli c’è sicuramente quello dell’ex moglie, la giornalista Sara Carbonero.Luigi Canotto ha ringraziato i tifosi del Frosinone per il supporto di questa stagione e ha lanciato un messaggio di buon auspicio per il prossimo anno: "Ne approfitto per ringraziare tutti voi per ...