Borussia Moenchengladbach, conto alla rovescia per un grande ritorno (Di sabato 21 maggio 2022) Il Borussia Moenchengladbach si prepara al ritorno in panchina di Lucien Favre, già alla guida del club tedesco dal 2011 al 2015. Come... Leggi su calciomercato (Di sabato 21 maggio 2022) Ilsi prepara alin panchina di Lucien Favre, giàguida del club tedesco dal 2011 al 2015. Come...

Advertising

liuk_00 : @supermic383 @PaliilaP @FBiasin Sì, considerando che non ci andiamo da 10 anni e che l'anno scorso siamo finiti ult… - edzenon1 : @smgii1908 visti i grandi successi dell'Inter con Borussia Moenchengladbach e Shalke ?????? - pax731 : @SkySport L'Eintracht nel 1980 vinse la coppa Uefa contro il Borussia Moenchengladbach, nn il Dortmund, e che cacchio, le basi - TheGegenPress_ : Per entrambe le squadre sarà la seconda finale in questa competizione: l'Eintracht ha infatti battuto nel 1980 il B… -