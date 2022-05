Borsa Dauphine LV: tris di attrici per la campagna di lancio (Di sabato 21 maggio 2022) Louis Vuitton ha scelto tre star del cinema per la campagna di presentazione della Borsa Dauphine. Emma Stone, Deepika Padukone e Zhou Dongyu, infatti, sono le protagoniste del servizio fotografico per la Primavera-Estate 2022 dell’elegante accessorio da donna. Il tris di attrici ha posato per una serie di scatti realizzati in studio da Ethan James Leggi su periodicodaily (Di sabato 21 maggio 2022) Louis Vuitton ha scelto tre star del cinema per ladi presentazione della. Emma Stone, Deepika Padukone e Zhou Dongyu, infatti, sono le protagoniste del servizio fotografico per la Primavera-Estate 2022 dell’elegante accessorio da donna. Ildiha posato per una serie di scatti realizzati in studio da Ethan James

Advertising

risetta3 : RT @LouisVuitton: Una borsa senza tempo. Mettendo in risalto i dettagli distintivi della Maison, la Dauphine sprigiona uno stile sofisticat… - VenturiOscar1 : RT @LouisVuitton: Una borsa senza tempo. Mettendo in risalto i dettagli distintivi della Maison, la Dauphine sprigiona uno stile sofisticat… - Marco_1_Med : RT @LouisVuitton: Una borsa senza tempo. Mettendo in risalto i dettagli distintivi della Maison, la Dauphine sprigiona uno stile sofisticat… - Panta3Rocco : RT @LouisVuitton: Una borsa senza tempo. Mettendo in risalto i dettagli distintivi della Maison, la Dauphine sprigiona uno stile sofisticat… - tacconi_tommaso : RT @LouisVuitton: Una borsa senza tempo. Mettendo in risalto i dettagli distintivi della Maison, la Dauphine sprigiona uno stile sofisticat… -

Louis Vuitton, la campagna della borsa Dauphine con Emma Stone La campagna Primavera/Estate 2022 della borsa Dauphine di Louis Vuitton vede come protagonista l'attrice Emma Stone, premio Oscar nel 2017 per "La La Land". Insieme a lei hanno posato in studio, davanti all'obiettivo di Ethan James Green , ... Louis Vuitton, la campagna della borsa Dauphine con Emma Stone La campagna Primavera/Estate 2022 della borsa Dauphine di Louis Vuitton vede come protagonista l'attrice Emma Stone, premio Oscar nel 2017 per "La La Land". Insieme a lei hanno posato in studio, davanti all'obiettivo di Ethan James Green , ... Wondernet Magazine Borsa Dauphine LV: tris di attrici per la campagna di lancio La campagna promozionale della nuova borsa Dauphine di Louis Vuitton vede in primo piano le star Padukone, Dongyu e Stone. La campagna Primavera/Estate 2022 delladi Louis Vuitton vede come protagonista l'attrice Emma Stone, premio Oscar nel 2017 per "La La Land". Insieme a lei hanno posato in studio, davanti all'obiettivo di Ethan James Green , ...La campagna Primavera/Estate 2022 delladi Louis Vuitton vede come protagonista l'attrice Emma Stone, premio Oscar nel 2017 per "La La Land". Insieme a lei hanno posato in studio, davanti all'obiettivo di Ethan James Green , ... Emma Stone testimonial della Dauphine Bag di Vuitton La campagna promozionale della nuova borsa Dauphine di Louis Vuitton vede in primo piano le star Padukone, Dongyu e Stone.