Bonus carburanti | ecco come funziona e come avere i soldi

(Di sabato 21 maggio 2022) In questo ultimo periodo abbiamo assistito a un significativo aumento dei prezzi, ma senza un altrettanto aumento degli stipendi. Cosa comporta tutto questo. Aldi 200 euro ci sarà in aggiunta anche ilcarburante,cosa ha stabilito il Governo, nell’ottica proprio di alcuni aiuti che si stanno elargendo per affrontare un periodo molto difficile causato anche dalle conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina. Decreto Aiuti(pixabay.com)Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Quali sono gli interventi messi in campo dal Governo Il200 euro andrà a coloro che hanno redditi sotto i 35mila euro. Le categorie sono Troviamo pensionati, percettori RdC e NASPI o DIS-COLL, lavoratori intermittenti e dello spettacolo. A queste categorie si uniscono anche gli autonomi con partita IVA, i ...

Advertising

studiomarzocchi : Ultima Ora: Decreto aiuti e anti-rincari, dal bonus trasporti agli sconti sui carburanti: le misure #economia… - newsfinanza : Decreto aiuti e anti-rincari, dal bonus trasporti agli sconti sui carburanti: le misure - infoitinterno : Decreto aiuti e anti-rincari, dal bonus trasporti agli sconti sui carburanti: le misure - AigetEnergia : RT @Daniele_Manca: Decreto aiuti e anti-rincari, dal bonus trasporti agli sconti sui carburanti (confermati) ?@Corriere? ?@L_Economia? ?@Ja… - RassegnaZampa : #DecretoAiuti Sconti carburante, bonus trasporti, superbonus: le misure definitive dei decreti -

... parliamo delda 200 euro contro il caro energia per lavoratori, disoccupati e pensionati (costo di 6,5 miliardi) e il taglio delle accise sui(2,4 miliardi). leggi anche Taglio ...famiglia 2022 contro i rincari: basteranno 200 euro L'obiettivo primario delfamiglia da 200 euro per tutti è quello di contenere tutti i rincari sul costo dei, sulle bollette ...Da settimane i prezzi di pane e pizza, carne e frutta, carburante e luce, etc., non fanno altro che salire. Gli stipendi sono rimasti invece al palo, con ...I bonus sono poco più di una quarantina e in questo ultimo triennio (2020-2022) costeranno allo Stato almeno 113 miliardi di euro (112,7 miliardi). Sono stati introdotti in buona parte dagli ultimi du ...