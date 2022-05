"Bombardiamo la Rai": Michele Santoro vuole radere al suolo Viale Mazzini, lo choc di Myrta Merlino (Di sabato 21 maggio 2022) L'informazione e la guerra in Ucraina, la parola pace scomparsa. Michele Santoro, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 20 maggio, non usa mezzi termini: "In Rai ci sono 1700 giornalisti, quanti hanno preso posizione critica sulla guerra? Te lo dico io, quasi nessuno". E ancora, attacca il giornalista: "Siamo più americani o più russi? Poniamoci questa piccola domanda. Se l'informazione ufficiale, il servizio pubblico, è così omogenea e così militarizzata cosa resta per contrapporsi a questo? La rete". Sulla rete, prosegue Santoro, "i pareri sono molto diversi, ognuno crea e si riconosce in una certa community". L'intervista di Myrta Merlino a Michele Santoro Adesso, si chiede il giornalista: ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) L'informazione e la guerra in Ucraina, la parola pace scomparsa., ospite dia L'aria che tira, su La7, nella puntata del 20 maggio, non usa mezzi termini: "In Rai ci sono 1700 giornalisti, quanti hanno preso posizione critica sulla guerra? Te lo dico io, quasi nessuno". E ancora, attacca il giornalista: "Siamo più americani o più russi? Poniamoci questa piccola domanda. Se l'informazione ufficiale, il servizio pubblico, è così omogenea e così militarizzata cosa resta per contrapporsi a questo? La rete". Sulla rete, prosegue, "i pareri sono molto diversi, ognuno crea e si riconosce in una certa community". L'intervista diAdesso, si chiede il giornalista: ...

Advertising

La7tv : #lariachetira Ucraina, Michele Santoro: 'In Rai ci sono 1700 giornalisti, quanti hanno preso posizione critica sull… - GhislainOlivie4 : Regardez 'Ucraina, L'intervista di Michele Santoro: Bombardiamo l'informazione che fa la Rai.' sur YouTube - VincenzoIanno16 : RT @La7tv: #lariachetira Ucraina, Michele Santoro: 'In Rai ci sono 1700 giornalisti, quanti hanno preso posizione critica sulla guerra? Qua… - mymmouth : Ucraina, L'intervista di Michele Santoro: Bombardiamo l'informazione che fa la Rai. - CurrentiCalamo_ : RT @La7tv: #lariachetira Ucraina, Michele Santoro: 'In Rai ci sono 1700 giornalisti, quanti hanno preso posizione critica sulla guerra? Qua… -