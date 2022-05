Bologna, largo ai giovani: la prima volta dall'inizio di Amey e Raimondo (Di sabato 21 maggio 2022) Né Wisdom Amey né Antonio Raimondo sono all'esordio in Serie A, ma quella di oggi sarà comunque una giornata da ricordare: quella della prima da titolare con i grandi. Sinisa Mihajlovic, per l'ultima ... Leggi su gazzetta (Di sabato 21 maggio 2022) Né Wisdomné Antoniosono all'esordio in Serie A, ma quella di oggi sarà comunque una giornata da ricordare: quella dellada titolare con i grandi. Sinisa Mihajlovic, per l'ultima ...

Advertising

sportli26181512 : Bologna, largo ai giovani: la prima volta dall'inizio di Amey e Raimondo: Bologna, largo ai giovani: la prima volta… - Gazzetta_it : Bologna, largo ai giovani: la prima volta dall'inizio di Amey (classe 2005) e Raimondo (2004) - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: Come l’Olimpia Milano, anche la Virtus Bologna conquista le semifinali scudetto con largo anticipo: successo per 55-75 c… - fabiocavagnera : Come l’Olimpia Milano, anche la Virtus Bologna conquista le semifinali scudetto con largo anticipo: successo per 55… - OlimpiaMiNews : Come l’Olimpia Milano, anche la Virtus Bologna conquista le semifinali scudetto con largo anticipo: successo per 55… -