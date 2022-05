Advertising

sportli26181512 : Bologna, Bardi: 'Tanta voglia di chiudere bene la stagione': Francesco Bardi, portiere del Bologna, parla a Dazn pr… - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Bardi: 'La voglia di giocare è tanta, vogliamo chiudere bene l'annata' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Bardi: 'La voglia di giocare è tanta, vogliamo chiudere bene l'annata' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Bardi: 'La voglia di giocare è tanta, vogliamo chiudere bene l'annata' - apetrazzuolo : BOLOGNA - Bardi: 'La voglia di giocare è tanta, vogliamo chiudere bene l'annata' -

Blessin(3 - 5 - 2):; Amey, Binks, Bonifazi; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Aebischer, Dijks; Raimondo, Barrow. All. Mihajlovic FOTOGALLERY Footy Headlines/Account Ig Juventus ...Blessin(3 - 5 - 2):, Amey, Binks, Bonifazi; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Aebischer, Dijks; Raimondo, Barrow. All. MihajlovicCLASSIFICA SERIE A: Milan punti 83, Inter 81, Napoli ...21.05 16:38 - CORONAVIRUS - Regione Campania, 2.626 positivi su 19.955 tamponi nelle ultime 24 ore, 5 morti nelle ultime 48 ore, 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri ...Tutto pronto allo Stadio Ferraris di Genova per l'ultima gara della stagione del Bologna, il quale affronterà i padroni di casa del Genoa. Una formazione sperimentale quella con cui il Bologna affront ...