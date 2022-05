Bollettino Covid: oggi 23.976 contagi e 91 morti. I dati dell'Italia e delle regioni (Di sabato 21 maggio 2022) Corea del Nord, acqua salata e tè allo zenzero per combattere il Covid Roma, 20 maggio 2022 - Sono 23.976 i nuovi contagi da Covid in Italia registrati nelle ultime 24 ore, secondo il Bollettino di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Corea del Nord, acqua salata e tè allo zenzero per combattere ilRoma, 20 maggio 2022 - Sono 23.976 i nuovidainregistrati nelle ultime 24 ore, secondo ildi ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. LIVE - GDS_it : Scendono sotto quota 2.000 i casi di #Covid_19 in #Sicilia, mentre aumentano i ricoveri, anche se di una sola unità… - Adnkronos : I dati sul #Covid oggi in Italia: il #bollettino. - StraNotizie : Covid oggi Italia, 23.976 contagi e 91 morti: bollettino 21 maggio - NewSicilia : #Bollettino #Covid in #Italia: situazione stabile con i giorni precedenti, Lombardia sempre in testa per numero di… -