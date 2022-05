Bollettino Covid di sabato 21 maggio: 23.976 casi e 91 morti. Oltre 200 ricoverati in meno in un giorno (Di sabato 21 maggio 2022) Covid in Italia , il Bollettino di sabato 21 maggio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 23.976 su 231.931 tamponi (ieri erano stati 26.561 su 233.745 ... Leggi su leggo (Di sabato 21 maggio 2022)in Italia , ildi212022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 23.976 su 231.931 tamponi (ieri erano stati 26.561 su 233.745 ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. LIVE - Adnkronos : I dati sul #Covid oggi in Italia: il #bollettino. - StraNotizie : Covid oggi Italia, 23.976 contagi e 91 morti: bollettino 21 maggio - NewSicilia : #Bollettino #Covid in #Italia: situazione stabile con i giorni precedenti, Lombardia sempre in testa per numero di… - SkyTG24 : Covid #Piemonte, il bollettino: 1.254 nuovi casi. I ricoveri sono 457 -