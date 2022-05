Bolkestein | Garavaglia cede alla Ue attaccando la Meloni | «Da lei solo slogan sui balneari»

(Di sabato 21 maggio 2022) Cercare un nemico all’esterno per uscire da difficoltà interne. Un trucco vecchio come il cucco, ma sempre in funzione. Leggere, per credere, l’intervista al Corriere della Sera in cui il ministro del Turismo Massimocerca di mascherare il cedimento della Lega sulla direttivaper iGiorgia: «Fa propaganda». Purtroppo per lui, la realtà è ben diversa. E racconta che Matteo Salvini ha accompagnato i concessionariin più di una manifestazione contro la direttiva Ue che pretenderebbe di espropriarli delle loro imprese turistiche in nome di un non meglio specificato dirittoconcorrenza. La direttivamette a gara le concessioni delle spiagge Ora che la Lega è al governo con il Pd, ...

