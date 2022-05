Biraghi: «Fiorentina di nuovo in Europa? Lo avevamo promesso ad Astori» (Di sabato 21 maggio 2022) . Le parole del capitano viola Cristiano Biraghi ha parlato a Sky Sport dopo Fiorentina-Juve. Europa – «Bello, facciam fatica a trovare le parole. E’ stato un anno nuovo, di ripartenza e non è mai facile quando succede. Ora ci vorrà qualche giorno. Abbiamo riportato a Firenze un clima che non c’era da tanti anni». CONVINZIONE – «Nelle ultime partite c’è stato qualche passo falso a causa della pressione, ma sembrava destino che ce la dovessimo giocare con la Juve. Tutto troppo bello. Quando Davide se n’è andato gli abbiamo promesso che avremmo riportato la Fiorentina dove meritava». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) . Le parole del capitano viola Cristianoha parlato a Sky Sport dopo-Juve.– «Bello, facciam fatica a trovare le parole. E’ stato un anno, di ripartenza e non è mai facile quando succede. Ora ci vorrà qualche giorno. Abbiamo riportato a Firenze un clima che non c’era da tanti anni». CONVINZIONE – «Nelle ultime partite c’è stato qualche passo falso a causa della pressione, ma sembrava destino che ce la dovessimo giocare con la Juve. Tutto troppo bello. Quando Davide se n’è andato gli abbiamoche avremmo riportato ladove meritava». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

