Berlusconi sferza l’Ue | “Convinciamo l’Ucraina ad ascoltare Putin”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 21 maggio 2022) Quattro giorni fa la “bomba” sulla Nato e Biden, con quella posizione sull’invio delle armi in Ucraina (“siamo anche noi in guerra”) che un po’ di scompiglio nel governo l’ha creato e non poco. Adesso, Silviotorna a parlare di guerra, o meglio di pace, e di come il mondo dovrebbe agire per convinceread accettare alcune delle richieste di Vladimir. Si tratta di un passo importante, visto e considerato che fino a qualche settimana fa in Italia si parlava solo di “resistenza” a oltranza e invio di armamenti. Il governo ha preparato un “piano di pace”, presentato da Luigi Di Maio a Antonio Guterres all’Onu, ma Kiev l’ha di fatto già accartocciato e buttato nel cestino. La posizione di Zelensky non cambia: Crimea e Donbass non verranno mai cedute, benché pure gli Usa considerino ormai molto complicato cacciare ...