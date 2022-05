Berlusconi sferza la Nato | “Convinciamo l’Ucraina ad ascoltare Putin”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 21 maggio 2022) Quattro giorni fa la “bomba” sullae Biden, con quella posizione sull’invio delle armi in Ucraina (“siamo anche noi in guerra”) che un po’ di scompiglio nel governo l’ha creato e non poco. Adesso, Silviotorna a parlare di guerra, o meglio di pace, e di come il mondo dovrebbe agire per convinceread accettare alcune delle richieste di Vladimir. Si tratta di un passo importante, visto e considerato che fino a qualche settimana fa in Italia si parlava solo di “resistenza” a oltranza e invio di armamenti. Il governo ha preparato un “piano di pace”, presentato da Luigi Di Maio a Antonio Guterres all’Onu, ma Kiev l’ha di fatto già accartocciato e buttato nel cestino. La posizione di Zelensky non cambia: Crimea e Donbass non verranno mai cedute, benché pure gli Usa considerino ormai molto ...