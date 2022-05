Berlusconi ritorna in campo: "Guidiamo il centrodestra" Napoli, annunciata la nascita dei club per la Libertà (Di sabato 21 maggio 2022) Silvio Berlusconi, dal palco della Convention di Forza Italia a Napoli, proclama il suo ritorno, una nuova "discesa in campo" a distanza di quasi vent'anni. "Dopo l'espulsione forzata dal Senato di nove anni fa, sarò di nuovo in campo con voi": Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 21 maggio 2022) Silvio, dal palco della Convention di Forza Italia a, proclama il suo ritorno, una nuova "discesa in" a distanza di quasi vent'anni. "Dopo l'espulsione forzata dal Senato di nove anni fa, sarò di nuovo incon voi": Segui su affaritaliani.it

omarsivori : Berlusconi ritorna in campo: 'Guidiamo il centrodestra'Napoli, annunciata la nascita dei club per la Libertà - Affaritaliani : Berlusconi ritorna in campo e annuncia la nascita dei club per la Libertà - 1fiorexme : RT @cicciogia: 'Berlusconi ritorna in campo'. Una storia che nemmeno nelle più remote fantasie degli sceneggiatori di The Walking Dead. - fabioboss_g : RT @cicciogia: 'Berlusconi ritorna in campo'. Una storia che nemmeno nelle più remote fantasie degli sceneggiatori di The Walking Dead. - GabrieleDeFazi4 : RT @LucaRicci02: Che brutta fine i Popolari. Andreotti e Moro si staranno rivoltando nella tomba,dopo l'uscita di #Berlusconi in cui ritorn… -