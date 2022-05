Berlusconi ri corregge il tiro su Ucraina Non regge la finta pace in Forza Italia

(Di sabato 21 maggio 2022) E' lo stesso copione andato in scena solo pochi giorni fa.fa dichiarazioni `a braccio` che suonano pro Putin, Mariastella Gelmini denuncia l`ambiguità della posizione disul conflitto in, nel frattempo l`ex premieril. Il giorno della marmotta azzurro si consuma tra Napoli e Firenze. Nel capoluogo campano si celebra una convention del partito che ha tutte le intenzioni di rilanciarne orgoglio e aspirazioni. Ma altrovecontinua ad andare in pezzi. Sotto il sole di Marechiaro, l`ex presidente del Consiglio ieri aveva suggerito all`Europa di convincere l`ad accettare le richieste della Russia e spiegato che inviare armi significa cobelligeranza e che se ...

fa dichiarazioni 'a braccio' che suonano pro Putin, Mariastella Gelmini denuncia l'ambiguità della posizione di Forza Italia sul conflitto in Ucraina, nel frattempo l'ex premier..."Noi siamo il centro destra" Il Cavaliere poi rivendica il ruolo determinante di Forza Italia in una colazione, sottolinea, che "senza di noi sarebbe destra - destra". "L'ho detto a Roma ...Milano, 21 mag. (Adnkronos) - "Meno male che si sono mandate le armi in Ucraina. C'è chi si è scoperto pacifista all'improvviso. Se hai fatto il presidente del Consiglio e hai aumentato le ...Berlusconi lo ha saputo vellicare con poche parole: «Siamo sempre stati dalla parte dell’Europa e dell’Occidente. «Condivido l’appello del Papa per la pace». A Napoli, infatti, Berlusconi ha voluto el ...