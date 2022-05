Berlusconi parla e si scatena la bomba di fango di "Repubblica": l'accusa assurda su Putin (Di sabato 21 maggio 2022) Ancora una volta è bastata una dichiarazione di Silvio Berlusconi per scatenare il fango di Repubblica. Il Cavaliere ha espresso la sua opinione sul conflitto in Ucraina e immediatamente la corazzata rossa di vile Cristoforo Colombo si è scagliata sull'ex premier. E via dunque con le solite allusioni su presunti accordi tra il leader di Forza Italia e il presidente russo. Ovviamente Repubblica scorda invece di citare tutti i patti istituzionali e anche commerciali siglati dai dem in questi ultimi vent'anni con la Russia di Putin e inoltre scorda la mossa del Cav a Pratica di Mare con cui tentò di ricucire le ferite tra Occidente e Est. Ma tant'è. Il fango di Repubblica viene declinato a colpi di titoli roboanti: "Gas e provvigioni d'oro, quanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Ancora una volta è bastata una dichiarazione di Silvioperre ildi. Il Cavaliere ha espresso la sua opinione sul conflitto in Ucraina e immediatamente la corazzata rossa di vile Cristoforo Colombo si è scagliata sull'ex premier. E via dunque con le solite allusioni su presunti accordi tra il leader di Forza Italia e il presidente russo. Ovviamentescorda invece di citare tutti i patti istituzionali e anche commerciali siglati dai dem in questi ultimi vent'anni con la Russia die inoltre scorda la mossa del Cav a Pratica di Mare con cui tentò di ricucire le ferite tra Occidente e Est. Ma tant'è. Ildiviene declinato a colpi di titoli roboanti: "Gas e provvigioni d'oro, quanti ...

