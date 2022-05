Berlusconi parla alla convention di Fi a Napoli: «Forza Italia è dalla parte dell’Europa, dell’Alleanza atlantica, dell’Occidente, degli Stati Uniti» (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag – È un Silvio Berlusconi un po’ scontato quello che ha parlato oggi alla convention di Forza Italia che si sta tenendo in questi giorni a Napoli. Senza particolari guizzi, il Cavaliere ha parlato di guerra in Ucraina, del futuro del centro-destra e ha ribadito la collocazione europeista e atlantista del partito azzurro. Il botta e risposta fra Gelmini e Berlusconi sulla guerra in Ucraina Il discorso dal palco della kermesse è stata anche l’occasione di rispondere a qualche malumore interno al partito. Il ministro Gelmini aveva aspramente criticato Berlusconi per alcune sue dichiarazioni riguardanti il conflitto fra Russia e Ucraina. «L’Italia non può essere il ventre molle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag – È un Silvioun po’ scontato quello che hato oggidiche si sta tenendo in questi giorni a. Senza particolari guizzi, il Cavaliere hato di guerra in Ucraina, del futuro del centro-destra e ha ribadito la collocazione europeista e atlantista del partito azzurro. Il botta e risposta fra Gelmini esulla guerra in Ucraina Il discorso dal palco della kermesse è stata anche l’occasione di rispondere a qualche malumore interno al partito. Il ministro Gelmini aveva aspramente criticatoper alcune sue dichiarazioni riguardanti il conflitto fra Russia e Ucraina. «L’non può essere il ventre molle ...

