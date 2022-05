Berlusconi | Il centrodestra vince solo se europeista e atlantista | Garantire all' Ucraina indipendenza e libertà

(Di sabato 21 maggio 2022) 'Non posso che condividere gli appelli di chi invoca la pace per porre fine all'orrore della guerra. Noi sempre dalla parte dell'Europa e della Nato'. L'appello sui referendum della giustizia: 'Andate ...

Advertising

MariaSemeraro19 : RT @PetrazzuoloF: Chiedendo agli ucraini di arrendersi, schierandosi con il dittatore e invasore Putin, Berlusconi chiarisce ogni minimo du… - fattoquotidiano : Berlusconi alla convention di Napoli: “Forza Italia è il centrodestra, non una parte. Senza di noi sarebbe destra-d… - MicheleAlbore : RT @Michele_Anzaldi: Berlusconi fa appello al voto ai Referendum Giustizia? Faccia appello anche ai consiglieri eletti da Forza Italia e ce… - PoliticaNewsNow : Berlusconi: 'Forza Italia è il centrodestra. Governo? Lo sosteniamo con convinzione' - papadia_papadia : RT @PetrazzuoloF: Chiedendo agli ucraini di arrendersi, schierandosi con il dittatore e invasore Putin, Berlusconi chiarisce ogni minimo du… -

'Non posso che condividere gli appelli di chi invoca la pace per porre fine all'orrore della guerra. Noi sempre dalla parte dell'Europa e della Nato'. L'appello sui referendum della giustizia: 'Andate ...Senza FI non sarebbe piùma una destra - destra". Poisottolinea che "il nostro modello di buon governo delle città e delle Regioni è il nostro biglietto da visita, in vista ..."Questo centrodestra è la casa comune di tutti, ma per vincere deve tornare ad avere una forte connotazione liberale, cristiana, garantista europeista e atlantista. La nostra connotazione, quindi". Lo ...Napoli, 21 mag. (askanews) - "Questo centro-destra è la casa comune di tutti, ma per vincere deve tornare ad avere una forte connotazione liberale, cristiana, garantista europeista ed atlantista. La n ...