Berlusconi “Forza Italia sostiene il Governo con convinzione” (Di sabato 21 maggio 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “Forza Italia sostiene il Governo con convinzione”. Lo ha detto il leader del partito, Silvio Berlusconi, chiudendo la convention del partito a Napoli.“Con Forza Italia e il centrodestra al Governo avremo meno tasse, meno vincoli burocratici, controllo dell'immigrazione, meno disoccupazione e meno povertà, una giustizia finalmente giusta e più libertà”, ha sottolineato Berlusconi, che ha aggiunto: “Con la sinistra avremo imposta patrimoniale sulla casa, di successione del 45% come è capitato in Francia”.“Dobbiamo offrire un lavoro ai nostri giovani, facendo ripartire l'economia con uno shock fiscale, quello della flat tax, e garantendo fiscalità di vantaggio a chi li assume – ha spiegato l'ex ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “ilcon”. Lo ha detto il leader del partito, Silvio, chiudendo la convention del partito a Napoli.“Cone il centrodestra alavremo meno tasse, meno vincoli burocratici, controllo dell'immigrazione, meno disoccupazione e meno povertà, una giustizia finalmente giusta e più libertà”, ha sottolineato, che ha aggiunto: “Con la sinistra avremo imposta patrimoniale sulla casa, di successione del 45% come è capitato in Francia”.“Dobbiamo offrire un lavoro ai nostri giovani, facendo ripartire l'economia con uno shock fiscale, quello della flat tax, e garantendo fiscalità di vantaggio a chi li assume – ha spiegato l'ex ...

