Berlusconi alla convention di Napoli | “Forza Italia è il centrodestra | non una parte Senza di noi sarebbe destra-destra”

Advertising

gennaromigliore : Se inviare armi alla resistenza è cobelligeranza (#Berlusconi dixit aggiungendosi ai “neopacifisti” #Salvini e… - rulajebreal : Mentre il popolo ucraino viene sterminato—ad oggi siamo a 20mila vittime solo a Mariupol. Berlusconi dichiara che “… - rulajebreal : Il bombardamento della propaganda???? nei talk ???? ha spianato la strada al fronte unitario politico filo Putin: Berlu… - balestro_beppe : RT @lautarismo1981: Le invettive di Berlusconi a favore della resa di Zelensky a Putin e contro l'invio di armi all'Ucraina sono ancora più… - fattoquotidiano : Berlusconi alla convention di Napoli: “Forza Italia è il centrodestra, non una parte. Senza di noi sarebbe destra-d… -

Il comunismo è "la filosofia più disumana e perversa della storia dell'umanità". Cosi' il presidente di Forza Italia, Silvio, nel suo interventoconvention di partito "L'Italia del futuro". Il Cavaliere è tornato, dopo gli acciacchi, i ricoveri, i processi. È tornato come un fiume in pienaconvention di ...Articolo in aggiornamento Silvioè tornato a parlare ai suoi fedelissimi e ai simpatizzanti Forza Italia in occasione ... ce lo avevano dato per due oresettimana a insegnare religione, ...NAPOLI (ITALPRESS) - "Forza Italia sostiene il Governo con convinzione". Lo ha detto il leader del partito, Silvio Berlusconi, chiudendo la convention del ...Così Silvio Berlusconi dal palco della convention di Forza Italia a ... quanti – primo fra tutti Papa Francesco – invocano di fare ogni sforzo per giungere alla pace al più presto. Per porre fine ...