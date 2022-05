Berlusconi a Napoli, show con Tajani sul palco della Mostra: canta l’inno azzurro (Di sabato 21 maggio 2022) “Un forte abbraccio a tutti voi e naturalmente Forza Napoli e e Forza Italia!”. Così Silvio Berlusconi ha concluso il suo lungo intervento alla convention azzurra di Napoli, tra gli applausi della platea, sventolio di bandiere di Fi e tricolori, e i cori da stadio ‘Silvio, Silvio!’, ‘C’è solo un presidente, c’è solo un presidente…’. Come ai tempi d’oro, a differenza della sua prima uscita pubblica in presenza lo scorso aprile a Roma in occasione della prima tappa de ‘L’Italia del futuro’, il Cav è rimasto sul palco a godersi la standing ovation, alzando le braccia per salutare gli azzurri dopo averli invitati a serrare i ranghi, assicurando una sua ‘ridiscesa in campo’, anche per zittire le polemiche nate attorno al caso Salvini con lo scontro Ronzulli–Gelmini. Con lui ... Leggi su ildenaro (Di sabato 21 maggio 2022) “Un forte abbraccio a tutti voi e naturalmente Forzae e Forza Italia!”. Così Silvioha concluso il suo lungo intervento alla convention azzurra di, tra gli applausiplatea, sventolio di bandiere di Fi e tricolori, e i cori da stadio ‘Silvio, Silvio!’, ‘C’è solo un presidente, c’è solo un presidente…’. Come ai tempi d’oro, a differenzasua prima uscita pubblica in presenza lo scorso aprile a Roma in occasioneprima tappa de ‘L’Italia del futuro’, il Cav è rimasto sula godersi la standing ovation, alzando le braccia per salutare gli azzurri dopo averli invitati a serrare i ranghi, assicurando una sua ‘ridiscesa in campo’, anche per zittire le polemiche nate attorno al caso Salvini con lo scontro Ronzulli–Gelmini. Con lui ...

