Berlusconi a Napoli rievoca i consigli di mamma Rosa. Scoppia il caso Gelmini (Di sabato 21 maggio 2022) Berlusconi a Napoli, pranzo vista mare a Posillipo: "Sono un napoletano nato a Milano" Napoli, 21 maggio 2022 - Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi alla convention azzurra in corso alla ... Leggi su quotidiano (Di sabato 21 maggio 2022), pranzo vista mare a Posillipo: "Sono un napoletano nato a Milano", 21 maggio 2022 - Il presidente di Forza Italia, Silvioalla convention azzurra in corso alla ...

Advertising

SkyTG24 : Ucraina, Silvio Berlusconi a #Napoli: “Inviare armi significa essere anche noi in guerra” - Antonio_Tajani : Noi siamo @forza_italia, la Forza che unisce il Paese. La nostra accoglienza al Presidente Berlusconi! #Napoli… - fanpage : L'annuncio di Silvio Berlusconi a Napoli: 'Torno di nuovo in campo' - infoitinterno : Berlusconi a Napoli: «In Ucraina lavorare per la pace. Fi è con la Nato e con gli Usa» - Nat_Casatelli : RT @ciropellegrino: Le pause sofferte, la difficoltà materiale di #Berlusconi nel tenere un discorso a 85 anni suonati, oggi, davanti ai su… -