Beni confiscati | intesa Toscana-Campania per gestione

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoFirenze –firmano un’, di quattro anni, per la promozione della cultura della legalità e per la restituzione alla collettività deialla criminalità organizzata. In particolare l’obiettivo è migliorare ladei, a vantaggio dello sviluppo dei territori e con finalità pure inclusive e di integrazione sociale. L’è stata firmata dal presidente della Regione Eugenio Giani e dal governatore campano Vincenzo De Luca. Il patto, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, passa dalle tenute di Suvignano nel senese e La Balzana in provincia di Caserta: due modelli distrappati a mafie e camorra e diventati simboli ...