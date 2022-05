Benevento | Tello | “Sono amareggiato | questa eliminazione è ingiusta”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTanto amaro in bocca per l’epilogo della sfida di Pisa ma anche voglia di guardare subito al futuro. Andresha analizzato la sconfitta in semifinale play off contro il Pisa che ha comportato anche l’dai play off del. Le sue parole nel post partita: Prestazione – “Ci aspettavamo un risultato totalmente diverso, non abbiamo niente da rimproverarci perché secondo me abbiamo giocato una grandissima partita ma è andata male. Anche il Pisa ha giocato bene, abbiamo fatto di tutto ma il calcio è anche questo”. Rimpianti – “Possiamo dire di avere molti rimpianti per il campionato ma ora pensarci non conta nulla. Contro il Pisa ci è mancato solo un gol, e il loro vantaggio è arrivato in una situazione anche fortunata”. Tifosi – “qui da quattro anni ed era troppo ...