Beautiful, anticipazioni dal 22 al 28 maggio: una romantica proposta di matrimonio (Di sabato 21 maggio 2022) Il matrimonio di Hope e Liam sarà sotto la lente di ingrandimento a Beautiful e parenti ed amici si augureranno che i due possano superare la questione del tradimento con Steffy. Stando alle anticipazioni dal 22 al 28 maggio, Brooke solleciterà la figlia a perdonare Liam e a concedere un'altra chance alla loro unione. Poco dopo, i due coniugi avranno un colloquio e Hope confiderà al marito di essere disperata ed angosciata al pensiero che lui abbia passato una notte d'amore con Steffy. Tuttavia, la Logan dirà a Liam di voler provare a stare ancora insieme. Nel frattempo, Wyatt sarà molto triste per la situazione che si è determinata tra il fratello e sua moglie, mentre Donna, Brooke e Katie si augureranno che Hope possa superare ed archiviare il torto che le ha fatto Liam. In seguito, Flo comincerà a lavorare alla ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 21 maggio 2022) Ildi Hope e Liam sarà sotto la lente di ingrandimento ae parenti ed amici si augureranno che i due possano superare la questione del tradimento con Steffy. Stando alledal 22 al 28, Brooke solleciterà la figlia a perdonare Liam e a concedere un'altra chance alla loro unione. Poco dopo, i due coniugi avranno un colloquio e Hope confiderà al marito di essere disperata ed angosciata al pensiero che lui abbia passato una notte d'amore con Steffy. Tuttavia, la Logan dirà a Liam di voler provare a stare ancora insieme. Nel frattempo, Wyatt sarà molto triste per la situazione che si è determinata tra il fratello e sua moglie, mentre Donna, Brooke e Katie si augureranno che Hope possa superare ed archiviare il torto che le ha fatto Liam. In seguito, Flo comincerà a lavorare alla ...

