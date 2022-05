Beautiful anticipazioni: Brooke vuole che Hope perdoni Liam, Spencer ci mette del suo (Di sabato 21 maggio 2022) Liam pensa che a spingerlo verso il tradimento sia stato anche il costante atteggiamento della moglie che, nonostante tutto, continua a lasciare che Thomas (Matthew Atkinson) entri nella loro vita. Continua a scusarsi con Hope per quello che ha fatto, dice di odiarsi per aver ceduto, dice di non sapere più come implorare il suo perdono. Allo stesso tempo però, continua a trovare delle scusanti e forse anche questo, non convince in pieno Hope. Tra i due, la crisi è ancora molto forte…Che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 22 maggio 2022? La soap americana ci aspetta anche questa settimana alla domenica. Nel pomeriggio di domenica vedremo come sempre Beautiful intorno alle 14 e poi Una vita che questa settimana ci aspetta con un doppio appuntamento per un pomeriggio tutto dedicato alle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 21 maggio 2022)pensa che a spingerlo verso il tradimento sia stato anche il costante atteggiamento della moglie che, nonostante tutto, continua a lasciare che Thomas (Matthew Atkinson) entri nella loro vita. Continua a scusarsi conper quello che ha fatto, dice di odiarsi per aver ceduto, dice di non sapere più come implorare il suo perdono. Allo stesso tempo però, continua a trovare delle scusanti e forse anche questo, non convince in pieno. Tra i due, la crisi è ancora molto forte…Che cosa succederà nella puntata didi domani, 22 maggio 2022? La soap americana ci aspetta anche questa settimana alla domenica. Nel pomeriggio di domenica vedremo come sempreintorno alle 14 e poi Una vita che questa settimana ci aspetta con un doppio appuntamento per un pomeriggio tutto dedicato alle ...

Advertising

LeonorO43665348 : RT @redazionetvsoap: #braveandbeautiful #anticipazioni La #trama di #lunedì #23maggio - nicolettaTB19 : RT @redazionetvsoap: #braveandbeautiful #anticipazioni La #trama di #lunedì #23maggio - ParliamoDiNews : Brave and beautiful: trama 23 maggio 2022, anticipazioni puntata #DonMatteo13 #Greysanatomy #Giustiziapertutti… - andreastoolbox : #“Beautiful”, le anticipazioni: Liam, non posso perdonarti - andreastoolbox : #“Brave and beautiful”, le anticipazioni: la vendetta contro Cahide -