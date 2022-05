Beautiful | anticipazioni 22 maggio | Brooke incoraggia Hope a restare con Liam La ragazza | però | non riesce a dimenticare

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 21 maggio 2022)22: quella di domani si preannuncia una puntata intensa, sull’onda di quello è che è successo trae Steffy. Cosa farà: “Non lasciare! Salva il tuo matrimonio!”pregadi dare un’altra possibilità ae di non buttare al vento la loro unione e la loro famiglia. Incontro drammatico trasi rivedono e la giovane dice al marito che è ancora molto addolorata per essere stata tradita con Steffy. Non può non pensarci … Tuttavia afferma anche di voler cercare di continuare con la sua vita. Non c’è proprio speranza che torni l’armonia tra lei e ...