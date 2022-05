Bayern Monaco, CEO Kahn: “Lewandowski ha firmato fino al 2023, rispetterà la scadenza” (Di sabato 21 maggio 2022) Oliver Kahn, CEO del Bayern Monaco, ha parlato di Robert Lewandowski: “A che prezzo lo venderemo? Non ci poniamo questa domanda. Robert ha un contratto fino al 2023 e lo rispetterà. Abbiamo presentato un’offerta concreta al suo agente. Siamo una potenza mondiale e ci sono molti giocatori che muoiono dalla voglia di giocare per noi. Un club in via di sviluppo è costretto a vendere giocatori di tanto in tanto, da noi non funziona così”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Oliver, CEO del, ha parlato di Robert: “A che prezzo lo venderemo? Non ci poniamo questa domanda. Robert ha un contrattoale lo. Abbiamo presentato un’offerta concreta al suo agente. Siamo una potenza mondiale e ci sono molti giocatori che muoiono dalla voglia di giocare per noi. Un club in via di sviluppo è costretto a vendere giocatori di tanto in tanto, da noi non funziona così”. SportFace.

