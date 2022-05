Batosta per la Ferrari, la 340 MM Spider delude: non era mai successo a nessuno (Di sabato 21 maggio 2022) Batosta per la Ferrari, vanno all’asta quattro modelli ma nessuno ha intenzione di comprarli: che cosa è successo? Pare proprio che l’asta stessa fosse deserta: ecco la verità. Potrà sembrare davvero incredibile eppure è successo davvero la Ferrari modello 340 MM Spider by Vignale è andata proprio nei giorni scorsi all’asta a Monte Carlo con un prezzo di partenza tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Eppure a quell’asta non era presente nessuno, pare infatti secondo quanto riporta il Corriere.it che i vari modelli siano rimasti invenduti, un vero peccato considerando che sono dei veri pezzi unici. Ansa Lo scorso 14 Maggio l’automobile è stata battuta all’asta da RM Sotheby’s, il modello in questione infatti era davvero particolare, nel ... Leggi su chenews (Di sabato 21 maggio 2022)per la, vanno all’asta quattro modelli maha intenzione di comprarli: che cosa è? Pare proprio che l’asta stessa fosse deserta: ecco la verità. Potrà sembrare davvero incredibile eppure èdavvero lamodello 340 MMby Vignale è andata proprio nei giorni scorsi all’asta a Monte Carlo con un prezzo di partenza tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Eppure a quell’asta non era presente, pare infatti secondo quanto riporta il Corriere.it che i vari modelli siano rimasti invenduti, un vero peccato considerando che sono dei veri pezzi unici. Ansa Lo scorso 14 Maggio l’automobile è stata battuta all’asta da RM Sotheby’s, il modello in questione infatti era davvero particolare, nel ...

