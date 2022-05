Basket, Playoff Nba 2021/2022: Golden State vince gara-2 contro Dallas, non basta Doncic (Di sabato 21 maggio 2022) I Golden State Warriors hanno conquistato gara-2 contro i Dallas Mavericks, valevole per i quarti di finale dei Playoff Nba 2021/2022, per quanto concerne la Western Conference. Sul parquet del Chase Center di San Francisco, i padroni di casa sono riusciti ad avere la meglio sugli avversari attraverso il risultato di 126-117; punteggio abbastanza netto, seppur il match sia stato equilibrato per buona parte del suo svolgimento. Dopo il successo in gara-1, bis di Golden State, adesso realisticamente sempre più vicina alla finale di Conference considerando il 2-0 che recita lo score della serie. Doncic ha cercato di trascinare concretamente Dallas, da ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) IWarriors hanno conquistato-2Mavericks, valevole per i quarti di finale deiNba, per quanto concerne la Western Conference. Sul parquet del Chase Center di San Francisco, i padroni di casa sono riusciti ad avere la meglio sugli avversari attraverso il risultato di 126-117; punteggio abnza netto, seppur il match sia stato equilibrato per buona parte del suo svolgimento. Dopo il successo in-1, bis di, adesso realisticamente sempre più vicina alla finale di Conference considerando il 2-0 che recita lo score della serie.ha cercato di trascinare concretamente, da ...

Advertising

sportface2016 : #Basket, #PlayoffsNBA 2021/2022: #GoldenState vince gara-2 contro #Dallas, non basta un super #Doncic - Ravenna24ore : Al via le semifinali playoff di basket Serie A2: l’OraSì cerca l’impresa a Cantù - zazoomblog : LIVE – Cantù-Ravenna gara-1 semifinale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA - #Cantù-Ravenna #gara-1… - zazoomblog : LIVE – Scafati-Piacenza gara-1 semifinale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA - #Scafati-Piacenza… - infoitsport : LIVE Dinamo Sassari-Brescia 98-68, Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA: la Dinamo stravince gara-3 -