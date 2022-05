Barbara D’Urso, gesto shock dietro le quinte: “Ci ha bloccati tutti” (Di sabato 21 maggio 2022) Episodio clamoroso dietro le quinte dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione di Barbara D’Urso: la segnalazione dopo il gran finale La conduttrice Barbara D’Urso (screenshot Mediaset Infinity)In questa seconda parte della stagione televisiva, Barbara D’Urso ha fatto il suo ritorno in prima serata su Italia 1 con La Pupa ed il Secchione Show. Questa nuova edizione dello storico format di casa Mediaset si è rivelata essere ricco di colpi di scena ed anche di momenti di alta tensione. La conduttrice si è ritrovata anche a dover gestire un momento di crisi in villa tra due pupe ovvero Paola Caruso e Mila Suarez. Le due si sono prima scontrate lanciandosi accuse e frecciatine al veleno, in un secondo momento si sono affrontate anche fisicamente. Nel ... Leggi su direttanews (Di sabato 21 maggio 2022) Episodio clamorosoledell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione di: la segnalazione dopo il gran finale La conduttrice(screenshot Mediaset Infinity)In questa seconda parte della stagione televisiva,ha fatto il suo ritorno in prima serata su Italia 1 con La Pupa ed il Secchione Show. Questa nuova edizione dello storico format di casa Mediaset si è rivelata essere ricco di colpi di scena ed anche di momenti di alta tensione. La conduttrice si è ritrovata anche a dover gestire un momento di crisi in villa tra due pupe ovvero Paola Caruso e Mila Suarez. Le due si sono prima scontrate lanciandosi accuse e frecciatine al veleno, in un secondo momento si sono affrontate anche fisicamente. Nel ...

