Banche | da Abi circolare ad associati su novità normativa cessione crediti imposta

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - L'Abi "ha tempestivamente diffuso" una circolare agli associati che sintetizza le più recenti novità normative in tema di cessione di crediti di imposta. Lo comunica una nota. In particolare, si legge, "nella circolare è riportata la recentissima indicazione dell'Agenzia delle entrate in materia di cessione parziale e tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al superbonus e agli altri bonus edilizi, con cui si specifica che i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi in rate annuali di pari importo. A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali ...

