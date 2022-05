Bad Boys 4 | il film non è stato cancellato dopo lo schiaffo di Will Smith agli Oscar 2022

(Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente della Sony ha chiarito che Bad4 è ancora in fase di sviluppo, nonostante le polemiche causate dallodato daa Chris Rock. Bad4 è ancora in fase di sviluppo e il progetto non èabbandonatole conseguenze dellodato daa Chris Rock sul palco degli. Sony ha chiarito ufficialmente la questione e la saga action potrebbe quindi tornare sugli schermi. Tom Rothman, a capo dello studio, ha dichiarato a Deadline parlando di Bad4: "Quelin sviluppo e lo è ancora. Non c'erano freni da attivare ...

Bad Boys 4 era stato sospeso a causa dell'incidente agli Oscar 2022 riguardante Will Smith e Chris Rock, ma a che punto è ... Bad Boys 4 si farà Il presidente della Sony aggiorna i fan sul futuro del film Il presidente della Sony ha chiarito che Bad Boys 4 è ancora in fase di sviluppo, nonostante le polemiche causate dallo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock agli Oscar 2022. Bad Boys 4 è ancora in ... Sony Chairman Tom Rothman quashes reports that Will Smith's Oscar slap incident resulted in the development of Bad Boys 4 being paused.