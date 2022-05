«Azovstal è caduta» | gli ultimi combattenti sfilano davanti ai russi Il video I proprietari dell’acciaieria | «Faremo causa a Mosca»

Advertising

Corriere : «Azovstal è caduta»: i soldati sfilano davanti ai russi - Adnkronos : '#Azovstal è caduta', la resa degli ultimi soldati. - s_mendolia : RT @Virus1979C: «Azovstal è caduta»: i combattenti sfilano davanti ai soldati russi. - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #UkraineRussiaWar #Ucraina La caduta di #Azovstal e gli orrori di #Bucha, con le esecuzioni sommarie degli invasori. Ie… - SelvaticiDebora : RT @TV2000it: #Ucraina | #21maggio #Russia chiude gas a #Finlandia #Mosca annuncia caduta di #Mariupol e presa di #Azovstal: gli ultimi co… -

Le immagini video diffuse da Mosca ieri sera mostrano i militari russi mentre, fascia bianca al braccio e volto coperto, conducono accurate perquisizioni degli effetti personali degli ucraini in ...Dopo settimane di battaglie l'acciaieriadi Mariupol ècompletamente nelle mani dei russi: ieri sera sono stati portati fuori gli ultimi 521 soldati asserragliati dentro. Il ministro della Difesa russo Shoigu ha annunciato il ...Il Regno Unito fa sapere che la Nato potrebbe inviare armi in Moldavia per difendere il Paese da eventuali aggressioni russe. Prosegue la guerra in Ucraina: a Mariupol è caduta l'acciaieria Azovstal.Al summit sono chiamati anche i Paesi non membri dell’Alleanza, per decidere le prossime mosse, dopo la resa di tutti i militari ucraini nell’acciaieria ...