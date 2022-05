Azovstal è caduta | gli ultimi combattenti sfilano davanti ai militari russi

Advertising

di Francesco Battistini, Giusi Fasano, Marta Serafini Le notizie di sabato 21 maggio sulla guerra, in diretta: Mosca annuncia la cattura dell'e ladi Mariupol • La guerra in Ucraina è arrivata all'87esimo giorno. • Borrell, alto rappresentante Ue: approvvigionamento mondiale è in pericolo • Michel, presidente ...... rifiutando ogni exit - option : già la scadenza "midterm" di novembre potrebbe rivelarsi fatale se affrontata con l'economia e la Borsa in. E con l'Europa ridotta a un semplice vassallo - ...La guerra in Ucraina in tempo reale 06.50 Dopo 86 giorni di resistenza l’acciaieria Azovstal di Mariupol è caduta ed è «sotto il controllo delle forze armate russe», ha annunciato ieri Mosca aggiungen ...Azovstal è caduta. Dopo 86 giorni di resistenza che hanno segnato le sorti e l’immaginario della guerra, l’acciaieria simbolo della difesa di Mariupol e dell’Ucraina – come riporta il sito web ansa.it ...