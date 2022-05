Auto piombata sull'asilo, a L'Aquila i funerali del piccolo Tommaso (Di sabato 21 maggio 2022) IN CHIESA UN CUORE BIANCO 21 maggio 2022 16:40 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 21 maggio 2022) IN CHIESA UN CUORE BIANCO 21 maggio 2022 16:40 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ...

Advertising

rtl1025 : ?? Un gruppo di bambini che stava giocando nel giardino dell'#asilo è stato investito da un auto che ha sfondato la… - MediasetTgcom24 : Auto piombata sull'asilo, a L'Aquila i funerali del piccolo Tommaso #l'aquila #tommaso - Frankf1842 : RT @fanpage: “È stata una tragedia, quella donna non ha colpe, il mio Tommaso ora è in cielo”, così Patrizio d’Agostino il papà del bambino… - sofia_vasto : RT @fanpage: “È stata una tragedia, quella donna non ha colpe, il mio Tommaso ora è in cielo”, così Patrizio d’Agostino il papà del bambino… - fanpage : “È stata una tragedia, quella donna non ha colpe, il mio Tommaso ora è in cielo”, così Patrizio d’Agostino il papà… -