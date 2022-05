Australia, vincono i laburisti. Il nuovo premier è Anthony Albanese, figlio di un marinaio italiano (Di sabato 21 maggio 2022) L'opposizione laburista all'attuale governo di Toni Morrison ha vinto le elezioni in Australia secondo le proiezioni dei risultati riportate dai media Australiani. Il leader Anthony Albanese , figlio ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 21 maggio 2022) L'opposizione laburista all'attuale governo di Toni Morrison ha vinto le elezioni insecondo le proiezioni dei risultati riportate dai mediani. Il leader...

Advertising

acirne : L'Australia volta pagina. Vincono i laburisti e @AlboMP di origine italiana diventerà premier. Dopo la vittoria ha… - ElioLannutti : Ribaltone in Australia:?vincono i Laburisti di Anthony Albanese (con padre di Barletta) - Il Sole 24 ORE - michelevillano : #socialisti 'Italiani' dal #Belgio all' #Australia vincenti Ribaltone in Australia:?vincono i Laburisti di Anthony… - MrLin27 : Australia, vincono i Laburisti di Anthony Albanese: sarà il primo premier 'italiano' di un paese anglosassone. Vitt… - Tradecon1 : In Australia, perdono i liberali (liberali solo di nome) e vincono laburisti (comunisti solo di nome) questo. È sta… -