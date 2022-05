(Di sabato 21 maggio 2022) Il presidente dell'Madrid, Enrique Cerezo, sta aspettando una risposta dntus in merito al futuro di. E non fa nulla per nasconderlo. la situazione — A margine di un evento per ...

Advertising

Gazzetta_it : Atletico, avviso alla Juve: 'Ci dica cosa vuole fare con Morata...' - gabbbbriiiele : @ellemarra9 @MarcelloChirico @Atleti ho letto ma a mio avviso rimangono troppi soldi, parliamo di una società (atle… -

La Gazzetta dello Sport

Il presidente dell'Madrid, Enrique Cerezo, sta aspettando una risposta dalla Juventus in merito al futuro di Morata. E non fa nulla per nasconderlo. la situazione A margine di un evento per la consegna di un ...... che gara si aspetta La squadra è allenata bene ed è in forma dal punto di vista. La ... Il Benevento ha vinto anche se sarebbe stato a miopiù giusto il pareggio. Dove si può vincere ... Atletico, avviso alla Juve: "Ci dica cosa vuole fare con Morata..." Nella partita giocata sul campo dell’Atletico Vescovio, il Civitavecchia ha ottenuto una ... spiegando quali sono gli aspetti che deve migliorare. “Quest’anno, a mio avviso, ho fatto un ottimo ...e la primatista mondiale under 20 Larissa Iapichino (atletica). Balata: "Le riforme vanno fatte con urgenza" "C'è un tavolo strategico che è stato aperto, cercheremo di sollecitare le riforme che a ...