Atalanta, ultima chiamata: vai e prenditi l’Europa (Di sabato 21 maggio 2022) Bergamo. Se l’attesa è essa stessa il piacere, l’Atalanta scende in campo per una sfida che aspettava da tempo, sapendo già di doverla vincere per forza. Per tornare (o sperare di tornare) a vivere le notti magiche in Europa. Il facile successo della Roma sul Torino restringe ancora di più il campo delle possibilità di qualificazione e, anche se le sorprese in questo finale di campionato non finiscono mai, inutile illudersi troppo sperando in una Juve devastante a Firenze. La Dea faccia il suo dovere e intanto si goda il ritorno del figliol prodigo Ilicic, nella serata degli arrivederci e anche di qualche addio, come è normale nel copione dell’ultima giornata di campionato. Che non è comunque un’ultima qualsiasi, perché con Gasperini sulla tolda si arriva per la prima volta a giocarsi nei 90? finali un posto in Europa. Dopo cinque anni ... Leggi su bergamonews (Di sabato 21 maggio 2022) Bergamo. Se l’attesa è essa stessa il piacere, l’scende in campo per una sfida che aspettava da tempo, sapendo già di doverla vincere per forza. Per tornare (o sperare di tornare) a vivere le notti magiche in Europa. Il facile successo della Roma sul Torino restringe ancora di più il campo delle possibilità di qualificazione e, anche se le sorprese in questo finale di campionato non finiscono mai, inutile illudersi troppo sperando in una Juve devastante a Firenze. La Dea faccia il suo dovere e intanto si goda il ritorno del figliol prodigo Ilicic, nella serata degli arrivederci e anche di qualche addio, come è normale nel copione dell’giornata di campionato. Che non è comunque un’qualsiasi, perché con Gasperini sulla tolda si arriva per la prima volta a giocarsi nei 90? finali un posto in Europa. Dopo cinque anni ...

