Atalanta Empoli LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di sabato 21 maggio 2022) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Atalanta e Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Gewiss, Atalanta e Empoli si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Atalanta Empoli 0-0 moviola Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Atalanta Empoli 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali ARBITRO: Rosario Abisso RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) Allo stadio Gewiss, ilvalido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio Gewiss,si affrontano nelvalido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali ARBITRO: Rosario Abisso RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - gippu1 : #RomaVenezia si candida come una delle partite più surreali degli ultimi 20 anni di serie A. 46 tiri senza vincere… - Goalist_it : #AtalantaEmpoli: #Gasperini non ha mai mancato l'accesso alle competizioni europee da quando è tecnico dell'… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Atalanta-Empoli: probabili formazioni e dove vederla in tv - Andrea44cssm : Dunque. Stasera va fatto risultato perché così se l'Atalanta vince con l'Empoli va in Europa e ci salda Demiral, gi… -