Atalanta-Empoli | Josip Ilicic in campo | boato del Gewiss Stadium

E' apparso sorridente nel pre partita e nel secondo tempo Josip Ilicic ha fatto il suo ingresso in campo nel momento più difficile della stagione della sua Atalanta. Dopo quasi quattro mesi, l'attaccante sloveno è tornato a figurare nella lista dei convocati della squadra di Gasperini che ha scelto di gettarlo nella mischia nel finale di gara. E, come prevedibile, al momento dell'ingresso in campo e dell'annuncio dello speaker il pubblico del Gewiss Stadium ha accolto Ilicic con un boato. Per Ilicic è la 24esima presenza (4 gol stagionali). Ha saltato 17 match di campionato, 2 di Coppa Italia e 6 di Europa League senza essere peraltro inserito nella Lista Uefa di gennaio.

