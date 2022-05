Atalanta-Empoli in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di sabato 21 maggio 2022) L’Atalanta di Gasperini affronterà l’Empoli di Andreazzoli in occasione della trentottesima giornata della Serie A 2021/2022, ultimo capitolo del campionato nostrano. Gli orobici proveranno a chiudere in bellezza una stagione tutto sommato altalenante, con una seconda parte di stagione che non ha assolutamente rispettato le attese dei diretti interessati. Tra infortuni e mix di impegni, l’Atalanta non ha tenuto il ritmo come negli anni immediatamente precedenti, sebbene vorrà certamente mettere una ciliegina sulla torta a un ciclo incredibilmente soddisfacente per i tifosi bergamaschi. Salvezza tranquilla per l’Empoli, invece, e voglia di dimostrare le proprie qualità seguendo i dettami di un allenatore preparato: un bel gioco, una splendida realtà. L’incontro tra ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) L’di Gasperini affronterà l’di Andreazzoli in occasione della trentottesima giornata della, ultimo capitolo del campionato nostrano. Gli orobici proveranno a chiudere in bellezza una stagione tutto sommato altalenante, con una seconda parte di stagione che non ha assolutamente rispettato le attese dei diretti interessati. Tra infortuni e mix di impegni, l’non ha tenuto il ritmo come negli anni immediatamente precedenti, sebbene vorrà certamente mettere una ciliegina sulla torta a un ciclo incredibilmente soddisfacente per i tifosi bergamaschi. Salvezza tranquilla per l’, invece, e voglia di dimostrare le proprie qualità seguendo i dettami di un allenatore preparato: un bel gioco, una splendida realtà. L’incontro tra ...

