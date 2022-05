Atalanta-Empoli, Andreazzoli: “Marino ha detto che siamo un ‘Onore per l’Italia'” (Di sabato 21 maggio 2022) “siamo contenti ma io sono particolarmente contento per quello che mi ha detto Marino (dg dell’Atalanta), ovvero ‘Voi siete un onore per il calcio italiano per il vostro comportamento’. Questo è l’obiettivo che ci eravamo posti per queste ultime partite ed è il risultato più importante per noi”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli al termine del match contro l’Atalanta vinto 1-0 ai microfoni di Sky Sport. “Vicario? E’ un ragazzo d’oro, sia fuori dal campo che con i compagni, nella capacità di mettersi in discussione e di volersi migliorare: ha fatto passi avanti. Con i piedi si è applicato molto, oltre ad essere ovviamente dotato: risponde sempre bene e può migliorare ancora perché ha tutto per farlo. Il mio futuro? Cercherò di fare per un ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) “contenti ma io sono particolarmente contento per quello che mi ha(dg dell’), ovvero ‘Voi siete un onore per il calcio italiano per il vostro comportamento’. Questo è l’obiettivo che ci eravamo posti per queste ultime partite ed è il risultato più importante per noi”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Aurelioal termine del match contro l’vinto 1-0 ai microfoni di Sky Sport. “Vicario? E’ un ragazzo d’oro, sia fuori dal campo che con i compagni, nella capacità di mettersi in discussione e di volersi migliorare: ha fatto passi avanti. Con i piedi si è applicato molto, oltre ad essere ovviamente dotato: risponde sempre bene e può migliorare ancora perché ha tutto per farlo. Il mio futuro? Cercherò di fare per un ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Così in campo per #AtalantaEmpoli! ?? Here's your Starting XI to face Empoli! Presented by @Plus500 #SerieATIM… - Agenzia_Ansa : SERIE A I La Fiorentina batte la Juventus 2-0 e conquista la Conference League. L'Empoli corsara a Bergamo, Atalant… - SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - vivereitalia : L'Atalanta cede in casa all'Empoli, niente Europa - sportli26181512 : Gasperini: 'Se ci saranno le stesse vedute con la società si andrà avanti assieme': Gasperini: 'Parlerò con la soci… -