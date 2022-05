Atalanta Empoli 0-1: segna Stulac, Gasp è fuori dall’Europa (Di sabato 21 maggio 2022) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Atalanta e Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Gewiss, Atalanta e Empoli si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Empoli 0-1 MOVIOLA 1? SI COMINCIA – Inizia la sfida di Bergamo, il primo pallone è dell’Atalanta 2? TENTATIVO Empoli – Subito una conclusione per i toscani, con Henderson che si inserisce e calcia: facile l’intervento per Musso 5? MURATO ZAPATA – L’Atalanta risponde con Boga, che dopo una serpentina serve Zapata ma il colombiano viene stoppato al momento del tiro 8? CI PROVA CUTRONE – Bella triangolazione della ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Gewiss,si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? SI COMINCIA – Inizia la sfida di Bergamo, il primo pallone è dell’2? TENTATIVO– Subito una conclusione per i toscani, con Henderson che si inserisce e calcia: facile l’intervento per Musso 5? MURATO ZAPATA – L’risponde con Boga, che dopo una serpentina serve Zapata ma il colombiano viene stoppato al momento del tiro 8? CI PROVA CUTRONE – Bella triangolazione della ...

