Ascolti TV: The Band, finale disastrosa per Carlo Conti, male anche L'Isola dei Famosi (Di sabato 21 maggio 2022) Non è di certo una novità: The Band non è stato affatto un successo in termini di Ascolti. E a riconferma di questo dato ci sono anche le cifre riscattata nel corso della finale trasmessa in prima serata su Rai1 ieri 20 maggio 2022. L'ultima puntata (di sempre?) del talent show sulle Band condotta da Carlo Conti ha registrato solo il 14.4% di share, pari a 2,2 milioni di telespettatori. Dati tutt'altro che sufficienti e che mettono nero su bianco la condanna ad una chiusura definitiva di questo esperimento televisivo. In attesa di sapere se ci saranno dichiarazioni ufficiali in merito, dobbiamo raccontare anche l'altra campana: anche i dati d'Ascolti de L'Isola dei Famosi 2022 non sono ...

