ASCOLTI TV 20 MAGGIO 2022: L’ISOLA (19,2%), LA FINALE DI THE BAND (14,4%), QUARTO GRADO (8,1%), NCIS (6,6%), CROZZA (6,3%), MATANO (18,9%) VS D’URSO (17,1%) (Di sabato 21 maggio 2022) ASCOLTI TV 20 MAGGIO 2022 · Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Tg1 Speciale – 707 15.56Tg1 – 1011 21.26UnoMattina – 574 15.30Storie Italiane – 581 16.42Storie Italiane – 654 13.69È Sempre Mezzogiorno – 1657 17.80Tg1 – 3027 24.54Oggi è un Altro Giorno – 1638 15.15Paradiso delle Signore (R) – 1449 16.44Tg1 – 1053 12.49Tg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – 1152 15.00Vita in Diretta – 1580 18.93L’Eredità – 2532 23.95L’Eredità – 3747 28.27Tg1 – 4175 26.24Soliti Ignoti – 4317 23.16The BAND – 2207 14.41 1015 11.54 155 9.84 1558 17.34Tv7 – 375 6.89 Prima Pagina – xTg5 – 970 20.57Mattino 5 News – 774 19.58Mattino 5 News – 736 20.97Forum – 1379 20.66Tg5 – 2521 21.96Beautiful – 2445 19.78Una Vita – 2421 20.52UeD – 2556 24.97 + 1969 22.12Isola dei Famosi – xBrave and Beautiful ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 21 maggio 2022)TV 20· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Tg1 Speciale – 707 15.56Tg1 – 1011 21.26UnoMattina – 574 15.30Storie Italiane – 581 16.42Storie Italiane – 654 13.69È Sempre Mezzogiorno – 1657 17.80Tg1 – 3027 24.54Oggi è un Altro Giorno – 1638 15.15Paradiso delle Signore (R) – 1449 16.44Tg1 – 1053 12.49Tg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – 1152 15.00Vita in Diretta – 1580 18.93L’Eredità – 2532 23.95L’Eredità – 3747 28.27Tg1 – 4175 26.24Soliti Ignoti – 4317 23.16The– 2207 14.41 1015 11.54 155 9.84 1558 17.34Tv7 – 375 6.89 Prima Pagina – xTg5 – 970 20.57Mattino 5 News – 774 19.58Mattino 5 News – 736 20.97Forum – 1379 20.66Tg5 – 2521 21.96Beautiful – 2445 19.78Una Vita – 2421 20.52UeD – 2556 24.97 + 1969 22.12Isola dei Famosi – xBrave and Beautiful ...

